Giunge al termine il progetto Avventura Santa Geffa: tanti bambini e ragazzi hanno partecipato alla XXII edizione

Qualche mese fa, a causa della pandemia, si è parlato spesso di emergenza educativa. In questi giorni i volontari di Xiao Yan hanno sperimentato come affrontarla e superarla grazie a giochi, avventure, emozioni e cultura.Qualche giorno fa si è chiusa la XXII edizione del "Progetto avventura Santa Geffa", un percorso ludico-didattico intenso ed entusiasmante quest'anno dedicato alla Divina Commedia. 25 giorni trascorsi nella magica cornice di Santa Geffa, tra ulivi e animali dove 140 ragazzi hanno affrontato l'impervia discesa all'Inferno e la scalata al Paradiso. Durante il percorso hanno conosciuto personaggi mitologici, giochi tradizionali e tanta voglia di stare fuori casa.Nel salutare Santa Geffa alcuni bambini hanno esclamato: "Ricorderemo per sempre queste giornate". Ed è esattamente così da 22 anni durante i quali Xiao Yan ha tracciato felicità e ricordi nella vita dei ragazzi della città di Trani e non solo.Anche quest'anno il progetto "Avventura" si è avvalso, come da sempre, della collaborazione e sostegno del Comune di Trani e delle politiche sociali in quanto le attività si dimostrano ancora una volta un valido strumento di contrasto al disagio sociale dei più piccoli. Motivo per cui auspichiamo una sempre maggiore attenzione dell'ente comunale nel porre in campo tutti gli strumenti necessari al fine di creare i presupposti e le politiche di contrasto al disagio e alla povertà educativa.