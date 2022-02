Fuori Cervino e Martello, "congelate" Nenna e Merra, arrivano Di Lernia e Colangelo

Oggi alle 18.30 nella sala Tamborrino a Palazzo di Città il sindaco Amedeo Bottaro comunicherà la composizione della nuova giunta.Qual è la situazione. Fuori quattro, dentro due: Alessandro Cervino, Eugenio Martello, Marina Nenna e Raffaella Merra lasciano la giunta comunale, e vi fanno ingresso Cecilia Di Lernia e Piergluigi Colangelo.Riconfermati Ferrante, Lignola, Rondinone, Zitoli e Laurora.E' questa in estrema sintesi la decisione partorita non certo facilmente dal sindaco Amedeo Bottaro dopo 26 giorni di trattative con le forze di maggioranza, incontri e spesso scontri che si sono susseguiti fino a pochissime ore fa, con idee e posizioni anche personali sempre più numerosi se contiamo nuovi gruppi e correnti che si sono venuti a creare nel corso dei mesi e anche delle ultime settimane. Il percorso che ha portato il Primo Cittadino prima alla decisione dell'azzeramento e poi dei congedi e dei nuovi innesti verrà spiegato evidentemente in maniera ufficiale nel corso di una conferenza stampa.