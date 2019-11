Giustizia minorile e territorio: se ne parla sabato 30 in biblioteca

L'Amministrazione Comunale con la collaborazione de Il Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e dei Lions Trani "Ordinamenta Maris", ed inoltre dell'Associazione Avvocati Minorili Trani-Bari, promuove l'incontro tematico su Giustizia minorile e territorio. La forma dei sogni: materiali e suggestioni sulle culture giovanili. L'iniziativa ha come finalità la sensibilizzazione sui fenomeni giovanili e la promozione di una riflessione sui possibili percorsi di una cittadinanza attiva.Dopo i saluti istituzionali, interverranno in qualità di relatori: Luca Buonvino, Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni; Giuseppe Centomani, Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata; Deborah Panettieri, Direttrice IFOS Puglia; Armando Regina, Docente dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e Socio referente Lions.L'appuntamento è per sabato 30 novembre 2019, ore 17.00.