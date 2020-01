Gli anziani promotori di culture, oggi nella biblioteca di Trani

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 17.00, nella biblioteca comunale si svolgerà l'incontro tematico su Le età delle culture. Gli anziani promotori di culture.In una società avanzata gli anziani sono inutili? Sono considerati inutili anche in una società in regressione o che attraversa una crisi economica?In occasione della inaugurazione del XXII anno accademico, l'UNITRE, sezione di Trani, organizza, in collaborazione con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, l'incontro che avrà come tema Le età delle culture. Gli anziani promotori di culture.Il dialogo contempla gli interventi del prof. Mario Cassanelli, docente di Storia e Filosofia, e del dott. Felice Di Lernia, antropologo, nonché Assessore alle Culture del Comune di Trani; modera il prof. Giuseppe Marinaccio, docente di Storia e Filosofia.I relatori cercheranno di rispondere alle suddette domande, evidenziando l'importanza che il contributo degli anziani, depositari di cultura pregressa e sedimentata nel tempo, può dare anche nella nostra società digitale.