Gli rubano l'auto a Trani, i pezzi messi in vendita qualche ora dopo su un sito d'annunci

L'episodio è avvenuto domenica in piazza Gradenigo

Desta profondo sconcerto l'ennesimo episodio di furto d'auto avvenuto a Trani, in piazza Gradenigo. Era domenica mattina quando un cittadino tranese che aveva parcheggiato la sua Seat Ateca del 2019 nei pressi della centralissima piazza non l'ha più ritrovata al suo posto una volta rientrato. Subito è scattata la denuncia al Comando dei Carabinieri di Trani.Il mattino successivo, intorno alle 10.30, sullo smartphone dello sventurato cittadino iniziano ad arrivare notifiche (da lui precedentemente attivate) da un noto sito di annunci in merito la vendita tra Foggia e Cerignola di tutti i pezzi di una Seat Ateca del 2019, verosimilmente riconducibile alla sua.«Segnalate e allertate i cittadini - è l'appello che il lettore rivolge alla cittadinanza tramite la redazione di Traniviva -. È una situazione, assieme a quella dei comuni limitrofi, realmente drammatica».