Gli studenti del liceo scientifico di Trani incontrano i docenti della Scuola d'Ingegneria di Potenza

Il 16 dicembre, alle ore 10.30, presso la sede del Liceo Vecchi, gli studenti delle sette classi quinte hanno incontrato, per i percorsi relativi alle competenze trasversali e all'orientamento in uscita, docenti della Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Potenza: un vero gioiello di prossimità territoriale.In parte nell'auditorium della Scuola, in parte video collegati dalle aule di appartenenza, nel pieno rispetto delle misure anticovid, gli studenti delle quinte classi hanno incontrato l'ing. Nicola Maria Auciello, professore di scienza delle costruzioni, e l'ing. Beniamino Murgante, professore di pianificazione territoriale dell'UNIBAS – Potenza.Molto stimolante l'occasione offerta dalla Scuola di ingegneria di Potenza che ha presentato i percorsi di ingegneria come quelli attualmente più performanti per il futuro inserimento professionale dei giovani: l'ingegneria è stata così variamente declinata in sostenibilità ambientale e territoriale, in curvatura aerospaziale o biomedica. Sembrerebbero queste le opportunità da prendere in seria considerazione per la prosecuzione degli studi universitari, in particolare, per studenti che hanno frequentato un liceo ad indirizzo eminentemente scientifico.Nel corso dell'incontro è altresì emerso che percorsi universitari scientifici, di base teorica ma di risoluzione applicativa, come appunto quelli ingegneristici sono pur sempre sostenuti e strutturati in virtù di una seria preparazione anche di stampo storico-filosofico e, in generale umanistico: ciò che, accanto alla serietà e specificità del percorso fisico-matematico, viene coltivato regolarmente dal Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi.La dirigente scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, al termine dell'incontro, dal carattere formativo e informativo, ha ringraziato i docenti intervenuti, i proff. Nicola Maria Auciello e Beniamino Murgante, con i quali, in virtù di un protocollo di intesa di prossima sottoscrizione, saranno avviati interessanti e fecondi rapporti di condivisione progettuale soprattutto relativa ai temi della ecosostenibilità con visite in loco dei laboratori del Campus universitario di Potenza.