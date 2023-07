Gli ulivi di Puglia protagonisti del progetto fotografico "Alive" di Francesco Bosso

Ognissanti

Fondazione Sylva

Un viaggio intrapreso da anni tra i palcoscenici dei meravigliosi ulivi di Puglia: quelli del Nord ancora maestosi, forgiati dalle forze della natura nel corso dei secoli, e quelli secchi del Salento, distrutti irreversibilmente dalla Xylella.Conancora una volta il fotografotorna a dare voce a un tema per lui centrale:Nato nel 2021 in collaborazione con la– testimone del drammatico degrado ambientale subito dal Salento negli ultimi 10 anni, cui ha contribuito molto l'epidemia da Xylella che ha devastato migliaia di ettari di uliveti - Francesco Bosso con il progettopresenta alcuni scatti realizzati in Puglia, un racconto di speranza e resilienza, di ripartenza dopo un disastro."Siamo onorati e felici di collaborare con Francesco Bosso uno dei principali fotografi italiani - ha dichiarato il Presidente di Fondazione Sylva- essendo pugliese ha potuto testimoniare in prima persona il flagello operato dalla Xylella sugli ulivi salentini. Lo ringraziamo per la sua sensibilità su questo tema e per la sua generosità."– racconta– quando ho fotografato gli Iceberg nell'ambito del mio progetto, gli ultimi gioielli che la calotta polare ci stava offrendo, sotto la minaccia del riscaldamento globale e quindi della fusione irreversibile".l'incantevole luogo espositivo è molte storie. Quella di un palazzo del Settecento che ha preso nuovo vita nel 2021, dopo molteplici restauri, dopo aver combinato idee creative capaci di esaltare le pietre del passato con tocchi di modernità. Recupera il suo nome dalla Chiesa dei Templari a cui pone il fianco.è il Pino che pone le sue salde radici nella corte per svettare all'ultimo piano fino a toccare il cielo, diventando punto d'orientamento dal mare e dalla terra ma anche simbolo di attenzione all'ambiente in cui la sostenibilità, èè la cornice di molteplici eventi: culturali, musicali, gastronomici, sensoriali, linfa vitale del palazzo.La storia di un palazzo che si sviluppa su tre piani, ognuno pensato per diverse esperienze: Boutique Hotel, Luce il Ristorante, Acqua, il Centro Benessere, il Rooftop il lounge bar estivo eil cocktail bar.L'autore Francesco Bosso, fotografo di paesaggio formatosi alla scuola americana dei Weston e di Ansel Adams, padri fondatori della fotografia paesaggistica,lavora esclusivamente in, scattando su pellicola di grande formato con banco ottico e stampando personalmente tutte le opere su carta baritata alla gelatina d'argento con trattamento al selenio, utilizzando esclusivamente un processo artigianale., (Barletta, 1959) è uno dei principali interpreti italiani del paesaggio e della natura selvaggia in bianconero. La sua ricerca mira a isolare forme ed elementi naturali in luoghi incontaminati, dove il silenzio è signore assoluto, un mix di "atmosfere" e profondità di pensiero: concetti espressi in modo sussurrato, non urlato, mettendo a proprio agio l'osservatore.Dopo anni dedicati alle ricerche etnografiche in diversi Paesi africani e in Cina, nel 2012 il paesaggio naturale diviene il centro delle sue riflessioni con la pubblicazione del volume White World, dedicato alle mille declinazioni e densità del bianco in natura. Nel 2014, con la pubblicazione del catalogo GOLDEN LIGHT, presenta una serie di scatti della terra islandese: immagini molto contrastate con spettacolari tagli di luce. È sulla spinta delle forti emozioni nate da un viaggio ai confini dell'Artico e dall'incontro straordinario con alcuni abitanti Inuit, che Bosso realizza un'intera serie dedicata agli iceberg: veri e propri gioielli "galleggianti", presentati in bianco nero immortalandone i contorni scolpiti dal vento e dall'oceano, eleganti come statue, scaldati dalla luce, immobili nella loro inesorabile mutevolezza. Nasce così la serie Last Diamonds, raccolta in un volume edito da Skirà.Nel 2015 partecipa alla 56^ edizione della Biennale di Venezia esponendo l'imponente opera "ARRAYS" nell'ambito della mostra PRESENT NEARNESS.Le sue opere fanno parte di importanti collezioni private e pubbliche, mentre i suoi progetti espositivi sono stati ospitati in istituzioni nazionali e internazionali come il Palazzo delle Stelline di Milano, il Museo di Villa Pignatelli a Napoli, il Museo delle Arti Visive di Spoleto, il Museo Pino Pascali di Polignano, Camera a Torino, il Centro Culturale Candiani di Venezia, il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, il Cultural Centre Museum di Hong Kong, M50 Space Gallery di Shanghai.è nata a Tricase (LE) nel marzo 2021 con lo scopo di rigenerare il paesaggio attraverso il rimboschimento. Composta da un gruppo di persone che ama il Salento, allarmate per le conseguenze socioeconomiche, sanitarie e paesaggistiche causate dalla Xylella e successivamente dalla pandemia. L' obiettivo è quello di contribuire a rigenerare il paesaggio salentino distrutto dalla Xylella attraverso progetti di rimboschimento: oltre a restituire la sua naturale fisionomia al paesaggio, promuovere la piantumazione di moltissimi alberi può garantire nel breve termine quell'assorbimento di Co2 che appare vitale per limitare l'aumento della temperatura e i danni ambientali che, a catena, discendono dal cambiamento climatico.Per info e contatti+39 0883 1750000Via Banchina al Porto 6/8www.francescobosso.comph. +39 335 8111122