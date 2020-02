Grande Fratello Vip, è di Trani “l’uomo misterioso” di Clizia Incorvaia

La nuova fiamma di Clizia Incorvaia, influencer ed ex moglie del cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, è Tiberio Carcano nato a Trani nel marzo 1979, lavora come dj e organizzatore di eventi presso alcuni dei locali più cool di Milano.L'influencer, a seguito della burrascosa separazione con il cantante delle Vibrazioni, ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Ed è proprio nella casa più spiata d'Italia che la modella ha più volte parlato di un uomo misterioso, per l'appunto Tiberio, conosciuto un mese prima di entrare nella Casa.Il tranese, avente il titolo di avvocato, è laureato in Giurisprudenza. Le sue passioni riguardano il calcio, la politica e il poker. Negli ultimi tempi, però, iniziò a seguire la sua passione nel mondo degli eventi.Nonostante ciò, a seguito di un matrimonio finito da circa un anno e una bambina di quattro anni da questa ormai finita relazione, lui e la Incorvaia non hanno mai parlato di fidanzamento e la loro frequentazione è stata interrotta con l'ingresso nella Casa dell'influencer 33enne dove quest'ultima ha intrapreso una nuova relazione con Paolo Ciavarro.