Grande partecipazione e aria di festa al Christmas Shopping di Trani

Le temperature sono un po' calate dopo la grandinata di questo pomeriggio ma sono state favorevoli a rendere l'aria di festa ancora più "natalizia": Corso Vittorio Emanuele in questa terza domenica di avvento è diventata un vero e proprio villaggio natalizio aperto a grandi e piccini, e risuona da ieri di musica, animazioni e intrattenimenti davvero per tutti i gusti.Dove, a proposito di gusti, da padrone la fa ovviamente la enogastronomia del territorio, proposta e offerta lungo il corso dalle bancarelle alle quali sono unite le attività commerciali dei negozi dalle vetrine scintillanti di addobbi e luci.Vincente si è dunque rivelata l'idea di animare Corso Vittorio Emanuele con il fitto programma che si è snodato dalla giornata di ieri ; e dunque di unire a una arteria della città costellata delle attività commerciali , - e soprattutto di proposte per lo shopping natalizio - più diversificate, a questo tipo di eventi che, sulla scia dei mercatini natalizi del nord Italia e del nord Europa, si confermano essere sempre più attrattivi.Un esempio evidente di quanto alla bellezza di una città dalla vocazione turistica sia indispensabile unire l'animazione di eventi artistici, culturali, commerciali. ma anche una vera concorrenza al sempre più dilagante shopping online: il Christmas shopping di Trani ha soprattutto voluto costituire una opportunità per tanti esercenti attività commerciali ma anche, da un punto di vista sociale, per il recupero del piacere e del gusto di di fare acquisti in modo tradizionale, in un'occasione speciale come quella del Natale, il primo dopo due anni offuscati dal covid.L'evento, organizzato dalla Confesercenti Provinciale BAT e il Distretto Urbano del Commercio, patrocinato dalla Città di Trani, si inserisce nell'ambito delle iniziative natalizie della rassegna comunale "Trani T'INCANTA", assessorati alle attività produttive e marketing e promozione territoriale.