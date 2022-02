Grande successo per il concerto sinfonico Disney organizzato da Fondazione Seca

"Fondazione S.E.C.A. per la Cultura e Universo Salute Opera Don Uva, con il sostegno della Città di Trani, sono orgogliosi di aver offerto alla città un'occasione unica come il concerto "Walt Disney Princess Symphony" dell'Orchestra sinfonica federiciana, che si è svolto ieri sera nell'Auditorium "Mons. Pichierri" della Parrocchia "San Magno".Un foltissimo pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo unico, del tutto gratuitamente, grazie all'iniziativa della Fondazione S.E.C.A. e dei suoi partner. L'orchestra diretta dal Maestro Antonio Palazzo ha eseguito le intramontabili colonne sonore dei film Disney, regalando al pubblico momenti unici, sulle note di brani come "Someday my Prince will come", tratto da Biancaneve, o "All'alba sorgerò", da Frozen. O ancora "Son of a man", da Tarzan od "Oltre l'orizzonte" tratto da Oceania. Trascinanti le esecuzioni dei brani più noti, come"Supercalifragili…", da Mary Poppins, "Il mondo è mio", da Aladin, o "Crudelia DeMon" da La carica dei 101. Il tutto accompagnato dalle voci narranti di Luciana Negroponte e Salvatore Vasalluccio.Fondamentale la collaborazione della Diocesi di Trani dell'Ufficio diocesano Beni Culturali, che ha ospitato l'evento nel nuovissimo Auditorium "Mons. Pichierri", nella parrocchia di San Magno: uno spazio che ha accolto quasi 600 spettatori, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.