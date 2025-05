Grande successo per il primo concerto della banda “Vito Lamanuzzi” a Trani

La villa ha accolto, nella domenica dedicata alla festa della mamma, la nuova banda cittadina "Vito Lamanuzzi". Il complesso musicale è dedicato a Vito Lamanuzzi, che in vita compose numerose marce sinfoniche per banda ed è stato fondato dal suo omonimo nipote. Al progetto hanno collaborato il Maestro Giuseppe Massaro, che ha curato insieme al Maestro Alessandro Giusto l'aspetto musicale, la scelta del repertorio e dell'organico. Dell'aspetto burocratico, invece, si sono occupati Vito Di Bitetto e Pietro Falconetti.La banda è composta da quaranta elementi, sia laureati al conservatorio che studenti; per il primo concerto sul podio è salito il Maestro Alessandro Giusto, che ha diretto magistralmente l'orchestra. Il repertorio è degno di nota: dalle colonne sonore di "Via col vento" e "Pirati dei Caraibi" fino alle indimenticabili composizioni di Nino Rota ed Ennio Morricone, passando per Gian Piero Reverberi con "Sinfonia per un addio". Non sono mancate, poi, le colonne sonore Disney più famose e alcuni celebri brani tratti dal repertorio operistico, sinfonico, e contemporaneo, come la Marcia di Radetzky, la marcia trionfale dell'"Aida" di Verdi e "Con te partirò" di Bocelli.Il concerto – completamente gratuito - ha riscosso un notevole successo, segno che la cultura di alto livello attira ancora tantissima gente, senza distinzioni di età. I musicisti hanno saputo emozionare il pubblico grazie alla loro sensibilità artistica, all'indiscutibile preparazione tecnica e all'impegno profuso per il progetto.