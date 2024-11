Grande successo per la prima serata di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: si bissa questa sera

Grande successo per la prima serata dell'edizione 2024 di Calici nel Borgo Antico. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico biscegliese per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico, che anche quest'anno unisce enogastronomia, musica, cultura e arte di strada nei vicoli della città vecchia.In tantissimi hanno scelto di visitare Bisceglie per vivere una serata all'insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell'allegria, con la presenza di numerosi artisti di strada provenienti da tutta Italia che hanno dato vita a un grande spettacolo circense, diffuso in tutto il centro storico.Si bissa questa sera e domani, dalle 20 fino a mezzanotte, per un'esperienza magica tra il meglio dell'enologia e della cucina regionale: un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da trenta cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina. La musica di bande e giovani musicisti del territorio allieterà anche stasera i visitatori durante il loro itinerario enogastronomico.I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco.Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.