Grappoli di...turismo: le potenzialità di uva, vino e vitigni, eccellenze locali

L'Italia ha un giacimento vitivinicolo unico al mondo e una varietà ampelografica di indiscusso valore paesaggistico, naturalistico e anche economico-produttivo: una vera e propria mappa di vitigni e vini, dove la Puglia rappresenta in un certo senso una piccola penisola del tesoro. La nostra è una regione che in pochi anni ha visto crescere una produzione enologica sempre più improntata alla qualità, ma in parallelo si è fatta strada negli anni una forma di turismo, anzi di "eno-turismo" che oggi rappresenta un asset strategico: se ne è parlato ieri sera nel corso della manifestazione "Uva Top", organizzato in via Giovanni Bovio dal Wine Specialists Council di cui è presidente Gianluca Tesse, il Consorzio agricoltori tranesi con Antonio Piazzolla, patrocinata dal Comune di Trani, per far riscoprire ai consumatori le varie tipologie di uva da tavola, fiore all'occhiello dei prodotti tipici locali.Una serata dedicata alla degustazione della straordinaria produzione di uva dei produttori tranesi, ma anche alle "potenzialità" ancora inesplorate del settore: ed è stato il sen. Dario Stefàno, Presidente della Commissione Politiche Europee del Senato, ma anche già assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, a dialogare sul tema con la giornalista Lucia de Mari, davanti ad un pubblico partecipe sul tema della "Promozione delle eccellenze locali", con i riferimenti contenuti nel volume scritto dallo stesso parlamentare pugliese su "Turismo del Vino in Italia: Storia, normativa buone pratiche".Interessante il dibattito al quale ha partecipato il sindaco Amedeo Bottaro, che si è complimentato con gli organizzatori, e gli interventi del consigliere delegato alla agricoltura Giuseppe Mastrototaro, e del consigliere Antonio Befano, e alla loro particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura ed in particolare della viticoltura, credendo fortemente nelle enormi potenzialità di questo territorio.Una manifestazione che ha saputo raccontare del panorama anche nostrano di uva e di vino, con i suoi territori, vitigni, cantine ed eccellenze, e dei suoi legami con il turismo, altra parte importante del motore della economia cittadina.