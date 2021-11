Grave incidente su via Bisceglie: auto distrutta, due ragazze estratte vive dalle lamiere

Un'auto si è schiantata, per cause ancora da stabilire, contro il muro di cinta di una villa in via Bisceglie, nei pressi del lido Matinelle, ieri sera intorno alla mezzanotte.Sul posto un dispiegamento di forze dell'ordine tra Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, per salvare i passeggeri a bordo dell'auto che è risultato completamente distrutta.I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre vive le due ragazze che erano a bordo, miracolosamente, visto lo stato del mezzo, subito portate in ospedale dalle due ambulanze chiamate ad intervenire.Sembrerebbe che il primo a giungere sul posto e a dare l'allarme sia stato il carro attrezzi grazie al GPS che ha allertato l'assistenza stradale.