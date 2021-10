Grave incidente sulla Trani-Corato: auto si ribalta e finisce fuori strada

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì sulla strada statale Trani-Corato. Un'auto dopo essersi ribaltata per cause ancora da chiarire è finita fuori strada. Sul posto sono intervenute una volante della Polizia di Stato e una della Polizia locale di Trani per regolamentare il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti. Non sono al momento note le condizioni di salute di chi era a bordo del mezzo incidentato.