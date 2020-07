Grave incidente sulla Trani-Corato, in due precipitano dal ponte

4 foto Incidente sulla Trani-Corato

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma lo scenario lascia senza parole. Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 18.30 sulla Trani-Corato. Nell'impatto, molto probabilmente avvenuto in fase di sorpasso, sono coinvolte due moto che sono precipitate dal ponte poco prima dell'ingresso dell'autostrada, in territorio di Trani.Tre le persone ferite, tutte di Trani, due trasportate nell'ospedale di Andria ed una in quello di Barletta. Le condizioni dei tre sono gravi ma sembrano essere fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco per recuperare due di loro dai terreni sottostanti.Sul posto anche quattro ambulanze, un'automedica, polizia di Stato e locale, oltre ai carabinieri che stanno regolando il traffico momentaneamente bloccato.