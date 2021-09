"Grazie Trani!": Ron e le emozioni nei ricordi del nonno Domenico Cellamare

"Mi sento un po' cittadino di Trani": Cellammare Rosalino, Ron per gli amici, ringrazia la città dei suoi avi anche sul profilo Instagram (ron.rosalinocellamare): "E' stato un piacere aver preso parte ieri sera alla prima edizione del premio nazionale Don Pasquale Uva. Grazie Trani, sei la "città per cantare"!", scrive il cantautore…tranese, che ha regalato davvero grandi emozioni dal palco di piazza Duomo, ricevendo sinceri applausi e richieste di bis dal pubblico.Ron, che già nel corso della serata aveva raccontato di sentirsi un po' a casa e di ricordare benissimo l'infanzia con i racconti "tranesi" del nonno, aggiunge: "Sono da sempre legato a questa città, dove nacque mio nonno Domenico, che poi da giovanissimo salì dal sud a Milano, dove trovò lavoro…questa cosa mi fa sentire un po' cittadino di Trani!". Una serata davvero speciale per Ron e per i suoi fans, ma soprattutto per Trani. E non sarebbe male pensare ad un riconoscimento anche per questo straordinario cantautore che porta la nostra città nel cuore.