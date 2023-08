Grossa palma si spezza e cade in viale Europa, danni scampati per poco

Poteva avere conseguenze ben peggiori la caduta di una palma avvenuta intorno alle ore 18 in viale Europa, in un punto di passaggio continuo. Il grosso albero, ubicato in un'aiuola con altri arbusti e piante, si è improvvisamente spezzato finendo quasi miracolosamente nello spazio tra due auto parcheggiate lì davanti. Solo per poco si è evitato il peggio: la caduta non ha causato danni a cose o persone ma è stata accompagnata da un forte tonfo tanto da preoccupare residenti e passanti. Con ogni probabilità, come è accaduto per altre palme in città, l'albero era colpito da punteruolo rosso che lo ha reso fragile nel tempo.