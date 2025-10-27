Groupintown premiata da MSC Crociere
Groupintown premiata da MSC Crociere
Speciale

Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia

L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”

Trani - lunedì 27 ottobre 2025 12.52 Comunicato Stampa
Una conferma che profuma di eccellenza e orgoglio pugliese. Per il terzo anno consecutivo, l'agenzia viaggi Groupintown, con sede principale a Trani e filiali a Molfetta, Andria e Barletta, è stata premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d'Italia, ricevendo il "Best General Production", considerato il premio più ambito e prestigioso assegnato dalla compagnia.

La cerimonia si è svolta a bordo della MSC Seaview, durante la crociera-evento All Star Of The Seas 2025, salpata da Civitavecchia il 22 ottobre e approdata a Barcellona il 25 ottobre.
La serata di premiazione, tenutasi il 24 ottobre, ha riunito i migliori agenti di viaggio italiani in un evento che celebra l'eccellenza, la collaborazione e la forza del network tra MSC Crociere e le sue agenzie partner.

A consegnare il riconoscimento a Groupintown sono stati:
  • Leonardo Massa, Vice President Southern Europe e Managing Director Italia di MSC Crociere;
  • Luca Valentini, Direttore Commerciale Italia;
  • Fabio Candiani, Direttore Vendite;
  • Mario Martini, figura di riferimento nel management MSC;
  • Giuseppe Lupelli, Area Manager Puglia e Sicilia;
  • Gennaro Doronzo, Sales Agent in Puglia.
"Siamo cresciuti insieme alle agenzie di viaggio: il nostro successo nasce dal dialogo costante con chi ogni giorno racconta e promuove il prodotto MSC al mercato," ha dichiarato Leonardo Massa durante la cerimonia.
"Questo riconoscimento testimonia l'importanza delle agenzie come partner strategici, capaci di trasmettere il nuovo concetto di crociera come esperienza di viaggio, fatta di emozioni, scoperta e qualità del servizio."

Per Groupintown, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso costruito su passione, professionalità e innovazione.
Nata a Trani e cresciuta nel cuore della BAT, l'agenzia si è affermata come punto di riferimento del turismo italiano, capace di coniugare radicamento territoriale e visione nazionale.

"Essere premiati per la terza volta consecutiva come Miglior Agenzia d'Italia da MSC Crociere è motivo di grande orgoglio – commenta il management di Groupintown –. Questo riconoscimento premia la dedizione del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, che ci motivano ogni giorno a fare sempre meglio."

Un risultato che consolida la leadership di Groupintown tra le agenzie più performanti e innovative del Paese, e che porta ancora una volta Trani e la Puglia alla ribalta nazionale come esempi di eccellenza, affidabilità e spirito imprenditoriale.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Speciale Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”
Torna a Trani il “Santogral Beer Fest” Speciale Torna a Trani il “Santogral Beer Fest” Appuntamento con musica, street food e divertimento per tutti nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Speciale Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Il 17 ottobre l’autrice sarà a Bisceglie con “Io che ti ho voluto così bene”
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione Eventi e cultura Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione Appuntamento previsto sabato 18 ottobre
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE Attualità Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing" Eventi e cultura Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing" Appuntamento sabato 11 e domenica 12 con workshop di danze e lezioni gratuite
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
Un diacono diocesano alla celebrazione giubilare in San Pietro
27 ottobre 2025 Un diacono diocesano alla celebrazione giubilare in San Pietro
Ripristinato e riposizionato il defibrillatore rubato a Trani
27 ottobre 2025 Ripristinato e riposizionato il defibrillatore rubato a Trani
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
27 ottobre 2025 Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia
27 ottobre 2025 Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
È un Trani storico, Moscelli: «Dominanti. Legame con i tifosi? Il tempo è galantuomo»
27 ottobre 2025 È un Trani storico, Moscelli: «Dominanti. Legame con i tifosi? Il tempo è galantuomo»
"Cultura è cittadinanza ": Ledo Prato a Trani per sfidare la retorica
27 ottobre 2025 "Cultura è cittadinanza": Ledo Prato a Trani per sfidare la retorica
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.