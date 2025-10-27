Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe e Managing Director Italia di MSC Crociere;

Luca Valentini, Direttore Commerciale Italia;

Fabio Candiani, Direttore Vendite;

Mario Martini, figura di riferimento nel management MSC;

Giuseppe Lupelli, Area Manager Puglia e Sicilia;

Gennaro Doronzo, Sales Agent in Puglia.

Una conferma che profuma di eccellenza e orgoglio pugliese. Per il terzo anno consecutivo, l'agenzia viaggi Groupintown, con sede principale a Trani e filiali a Molfetta, Andria e Barletta, è stata premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d'Italia, ricevendo il "Best General Production", considerato il premio più ambito e prestigioso assegnato dalla compagnia.La cerimonia si è svolta a bordo della MSC Seaview, durante la crociera-evento All Star Of The Seas 2025, salpata da Civitavecchia il 22 ottobre e approdata a Barcellona il 25 ottobre.La serata di premiazione, tenutasi il 24 ottobre, ha riunito i migliori agenti di viaggio italiani in un evento che celebra l'eccellenza, la collaborazione e la forza del network tra MSC Crociere e le sue agenzie partner.A consegnare il riconoscimento a Groupintown sono stati:"Siamo cresciuti insieme alle agenzie di viaggio: il nostro successo nasce dal dialogo costante con chi ogni giorno racconta e promuove il prodotto MSC al mercato," ha dichiarato Leonardo Massa durante la cerimonia."Questo riconoscimento testimonia l'importanza delle agenzie come partner strategici, capaci di trasmettere il nuovo concetto di crociera come esperienza di viaggio, fatta di emozioni, scoperta e qualità del servizio."Per Groupintown, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso costruito su passione, professionalità e innovazione.Nata a Trani e cresciuta nel cuore della BAT, l'agenzia si è affermata come punto di riferimento del turismo italiano, capace di coniugare radicamento territoriale e visione nazionale."Essere premiati per la terza volta consecutiva come Miglior Agenzia d'Italia da MSC Crociere è motivo di grande orgoglio – commenta il management di Groupintown –. Questo riconoscimento premia la dedizione del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, che ci motivano ogni giorno a fare sempre meglio."Un risultato che consolida la leadership di Groupintown tra le agenzie più performanti e innovative del Paese, e che porta ancora una volta Trani e la Puglia alla ribalta nazionale come esempi di eccellenza, affidabilità e spirito imprenditoriale.