Gruppo Con: «Ci batteremo per realizzare un grande parco nella Costa nord»

«E noi del Gruppo Con siamo entusiasti della possibilità di riqualificare l'area "Ex Angelini", che oggi versa in uno stato di degrado ed abbandono.



Tutto questo consentirebbe di valorizzare una zona ancora poco conosciuta anche dai tranesi stessi, creando altri spazi che possano essere fruibili non solo per i cittadini tranesi, ma anche per i turisti.



Un altro passo importante affinché la nostra città possa diventare meta di destinazione turistica, così come noi del gruppo CON abbiamo sempre sostenuto.



Il Gruppo Con voterà quindi a favore di questo provvedimento e, come sempre, si batterà affinché tutti i principi provvedimenti vengano predisposti in funzione di una visione della città, per valorizzare ogni zona. Soprattutto le periferie».

«Realizzare un grande parco che si estende dal Castello Svevo fino all'ex macello per dar vita ad una nuova Villa Comunale. Un punto di partenza per valorizzare, e soprattutto rendere finalmente fruibile, quella che oramai è nota a tutti come la "Costa Nord". Questo è anche uno dei punti principali previsto nelle linee programmatiche della nostra coalizione, che noi del gruppo CON abbiamo condiviso, sostenuto ed approvato»: lo affermano in una nota consiglieri comunali e assessori del gruppo Con.