Gruppo Con: «Spostare il dibattito dalla semplice polemica al campo delle idee»

«Ci accingiamo ad approvare il bilancio consolidato, è vero che è un dato tecnico ma è anche, e soprattutto, un dato politico poiché ha importanti ripercussioni sull'azione politico/amministrativa della nostra città. E noi del gruppo CON, nei momenti più importanti, siamo sempre presenti. Perché la nostra lealtà è chiara in primis nei confronti dei cittadini». Lo afferma in una nota il gruppo Con a commento dell'ultima seduta del Consiglio comunale.«Sono le idee che fanno la differenza, come quella espressa dal nostro gruppo per la riqualificazione dell'area di Colonna, d'intesa con il Sindaco, che è in piena sintonia con le idee del nostro gruppo.Azione politica fondata sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa. L'auspicio è che si riesca a spostare il dibattito dalla sterile polemica, alla quale noi di CON ci siamo sempre sottratti, al campo delle idee.Rispediamo al mittente le allusioni di alcuni, e ci dispiace per le illusioni di altri, ma siamo ancora più dispiaciuti per le continue delusioni di qualcuno.Siamo e saremo al fianco del Sindaco e della coalizione, e saremo protagonisti del futuro di questa città forti delle nostre idee, consapevoli della nostra determinazione e con quel desiderio di rispetto degli altri».