Guardie rurali di Trani: «Nessun ingente furto di uva presso il nostro associato»

Riceviamo e pubblichiamo una nota Consorzio Guardie Rurali di Trani in merito ad un episodio avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne tranesi e successivamente denunciato dal consigliere Michele Centrone.«Il sottoscritto Nardò Giuseppe presidente pro tempore dell'associazione "Consorzio Guardie rurali" vi comunica che pur condividendo la preoccupazione del consigliere comunale sig. Michele Centrone nei confronti dell'Agricoltura e degli agricoltori tranesi, deve smentire quanto dal consigliere affermato, in buona fede, che vi è stato un ingente furto di uva pizzutella presso il nostro associato. Alla data di oggi, alla nostra associazione, non risultano pervenute segnalazioni, sopralluoghi o denunce di furti ingenti quantità di uva da parte dei nostri associati. Vi invita pertanto prima di lanciare allarmi inutili presso i nostri associati, a consultarvi con la nostra associazione dalla quale potrete attingere notizie precise.Sottolinea infine che le guardie rurali dirette dal Sottoscritto ma, principalmente dal nostro coordinatore Sig. Di Lernia Gennaro, si stanno adoperando al massimo delle loro forze per prevenire e sventare i delitti contro il patrimonio dei nostri associati. Grazie di cuore al coordinatore ed alle guardie».