Rifiuti e sacchi d'immondizia abbandonati su via Bisceglie e sul Porto, Ferrante: «Tanto vi becchiamo»

Cumuli di rifiuti e sacchi neri dell'immondizia abbandonati a bordo strada su via Bisceglie e sul porto di Trani. È lo scenario di degrado e sporcizia che si presenta questa mattina in queste zone della città e su cui è intervenuto con una nota anche il vicesindaco Fabrizio Ferrante, puntando il dito sia contro privati che le attività commerciali. «Alcune attività commerciali zona porto e alcuni residenti via Bisceglie accomunati dall' inciviltà. Se riconoscete questi rifiuti spero proviate almeno un po' di vergogna...tanto vi becchiamo, quando meno ve lo aspettate...buon ferragosto».