I cittadini chiamano, Amiu risponde: ripulita via Ancona

Pronto intervento questa mattina da parte degli operatori dell'Amiu in via Ancona (traversa del lungomare di Trani). Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti della zona circa la presenza di rifiuti (tra cui anche una sedia per ufficio, un passeggino ed un seggiolone) abbandonati davanti i bidoni, gli operatori hanno ripulito l'intera area ridonando il giusto decoro alla strada contornata da villette.