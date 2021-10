I lavori per il braccetto incantano grandi e piccoli: come cambierà il lungomare di Trani?

In una mattinata di ottobre ma dal tepore estivo gli occhi della passeggiata sul lungomare Cristoforo Colombo erano tutti lì, a vedere il lavoro della ruspa che sollevava enormi chianche di pietra come fossero sassolini e le posizionava come in un lungo mosaico una dietro l'altra, permettendo in poche ore di accennare il profilo che di qui a breve prenderà il lungomare con il nuovo braccetto.Incantato lo sguardo nel bimbo dalla carrozzina e dei soliti pensionati che amano scrutare nei cantieri; anche gli amanti del footing, moltiplicati come le lumachine dopo la pioggia vista la bella giornata di sole, non potevano fare a meno di fermarsi dinanzi a questa nuova opera nella città. Le voci le più diverse: qualcuno prendendosi l'autorevolezza di esperto di coste e di correnti marine affermava che il braccio non avrebbe fatto altro che creare ristagni e togliere la limpidezza che caratterizza la zona della Grotta Azzurra e oltre; qualcun altro ipotizzava lunghezze eccessive del progetto, forse senza neanche conoscerle, altri ancora esultavano all'idea di un lungomare comunque di cui l'amministrazione si prende cura.Cosa succederà? Il mare darà la risposta definitiva, non subito, sicuramente.Nel frattempo i cittadini pian piano cominciano a prendere confidenza con questo nuovo luogo tranese che già è facile immaginare nei mesi estivi coperto di teli colorati dai bagnanti e di qui a poco con pescatori più o meno solitari ad attendere che la lenza tiri nella speranza di una buona zuppa.Quel che resta, di certo, é quel bimbo incantato a vedere la grande macchina che solleva le pietre e che forse, in versione giocattolo gli arriverà da Babbo Natale, in un desiderio interpretato dalla amorevole nonna che gli mostrava la magia e he magari il prossimo anno di lì gli farà fare i primi bagnetti.