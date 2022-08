"I maestri delle campane": inaugurata la mostra al Polo Museale

E' stata inaugurata sabato pomeriggio la mostra dedicata alla famiglia Giustozzi e all'arte del fusione delle campane che tanti cittadini ignorano siano partite da Trani verso i campanili di tutta Italia. "Una mostra che abbiamo sentito quasi necessaria, ha dichiarato il direttore del museo Graziano Urbano: "Il Polo Museale, forse perché ha la sua genesi nella scrittura e racchiude in sé anche la preziosa Biblioteca Orienthalis, sente forte il dovere di custodire e trasmettere innanzitutto la memoria di questa Città, della quale l'arte dei "magistri campanarum" è un capitolo ricchissimo, importante e del quale molti tranesi, soprattutto nelle giovani generazioni non sono a conoscenza".Destinatari della mostra sono i giovani anche nel senso di voler trasmettere loro l'importanza e il valore degli antichi mestieri che in questo momento storico sociale vedono una riscoperta e una risorsa preziosa per il futuro da un punto di vista non solo culturale ma anche di sviluppo economico.Presenti alla mostra, introdotti dallo stesso direttore Urbano e da Stefania De Toma, alcuni prestatori delle campane esposte: i consiglieri comunali Pasquale De Toma - anch'esso soprattutto nella veste di prestatore e coadiutore nella allestimento della esposizione - e Carlo Avantario; e il fotografo Ruggero Piazzolla che ha fornito gli originali di fotografie che raccontano l'attività della Fabbrica delle Campane fino alla sua chiusura insieme a documenti e testimonianze d'epoca. La mostra annovera Infatti una serie di splendidi scatti degli anni '30, '40 e '50, oltre che diverse bozze preparatorie e carte progettuali e diversi esemplari di campane in bronzo realizzate secondo i dettami produttivi del passato. Protagonista indiscussa dell'esposizione, una campana di oltre quattro quintali finemente decorata e firmata dal Cavaliere Nicola Giustozzi.Ospite imprevisto, accolto dal fondatore del Polo Museale, cav. Natalino Pagano e dalla presidente della fondazione Seca Isabella Ciccolella, Michele Agostinetti, l'uomo che sta percorrendo l'Italia a piedi come testimone della lotta alla sclerosi multipla, diagnosticatagli due anni fa."Siamo stati felici e orgogliosi di poter condividere questo momento importante - l'inaugurazione di questa mostra che con la presidente e il direttore abbiamo fortemente voluto - con una persona come Michele", ha dichiarato il cavalier Pagano: il nostro museo è soprattutto un luogo dove si raccontano storie e siamo felici di farci portavoce anche di quella sua, straordinaria e coraggiosa, della quale auspichiamo un lieto fine".L'accesso alla Corte del Polo Museale per visionare la mostra è libero. Orari di apertura del Polo Museale: dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,00. Per informazioni: info@fondazioneseca.it.