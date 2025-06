I sindaci di Trani, buona la prima

L'evento "I Sindaci di Trani", organizzato dal movimento civico Articolo97, con la partecipazione di già Sindaci e figli di ex Sindaci degli ultimi 60 anni di storia politica tranese è stato molto interessante, partecipato e in molte storie anche commovente!È venuto fuori uno spaccato di visione della città (a prescindere dal colore politico) molto più moderna negli anni passati che nel presente.Erano tempi in cui fare il sindaco o partecipare alla vita politica della città era un onore e la tranesità era il leitmotiv di chi si caricava l'onere di guidare l'amministrazione a beneficio della città e dei suoi cittadini, a discapito del tempo dedicato alla propria famiglia e con compensi spesso irrisori.Ringraziamo Elio Loiodice (figlio di Sabino Loiodice), Francesca Onesti (figlia di Antonia Talamo, prima ed unica donna a rivestire la carica di primo cittadino tranese), Silvio Baldassarre (figlio di Nicola Baldassarre), Paco Avantario (figlio di Carlo Avantario), Giuseppe Tarantini, Giuseppe Di Marzio, Luigi Nicola Riserbato che hanno reso possibile con la loro umanità un ponte tra passato, presente e futuro. Durante l'evento sono stati ricordati anche i Sindaci Vincenzo Caruso e Giancarlo Tamborrino.L'evento è il primo del ciclo sulla tranesità ideato e coordinato da Articolo97. Un ringraziamento va anche ai numerosi cittadini che hanno partecipato e che hanno apprezzato la serata dedicata ad aneddoti e ricordi della nostra tranesità: storia e passato servono a comprendere il presente, a capire le radici della nostra identità culturale cittadina, consentendoci di sviluppare un pensiero critico e consapevole per il prossimo futuro della nostra Trani.