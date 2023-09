Ignorano l'allarme e fuggono a bordo dell'auto appena rubata

Una piaga che non accenna a placarsi quella dei furti d'auto: l'ennesimo episodio si è registrato la scorsa notte, poco dopo l'una, in piazza Antonio Cezza. Una coppia di ladri incappucciati hanno rubato un'auto lì parcheggiata, incuranti dell'allarme antifurto che ha iniziato a suonare e che avrebbe attirato inevitabilmente l'attenzione. I malviventi saliti a bordo e messo in moto sono fuggiti senza paura di essere intercettati da una pattuglia.I furti di auto dilagano e purtroppo è sempre più difficile fermarli. Le forze dell'ordine faticano a individuare i colpevoli e gli sventurati proprietari si ritrovano in men che non si dica senza il proprio veicolo e senza tutele.