Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena”

Musica dal vivo, atmosfera raffinata e gusto inconfondibile: a Trani il Ferragosto si accende in anticipo con una serata tutta da vivere sotto le stelle. Il 14 agosto 2025, a partire dalle ore 21, Piazzetta Gallo – Lido e Champagne propone "Un'estate italiana – Sapori in scena", un evento speciale che unisce eleganza, intrattenimento e sapori della tradizione in una delle location più suggestive del litorale pugliese.



Ad accompagnare la serata sarà l'energia travolgente di Enzo Marino & la Big Band, protagonista della scena musicale italiana nei contesti più esclusivi. Nato come raffinato piano-show nei club e nelle iconiche taverne della Napoli notturna, Enzo Marino ha dato vita a una formazione di altissimo livello: una Big Band da 8 elementi, capace di spaziare con disinvoltura dai classici napoletani rivisitati alla musica internazionale, dalle hit dance degli anni '70 e '80 fino ai brani più amati dal grande pubblico.



Già band ufficiale dei celebri cinepanettoni dei fratelli Vanzina e scelta musicale di riferimento per eventi e feste private di numerosi VIP, il gruppo ha calcato i palchi più prestigiosi – da Montecarlo a Capri, da Forte dei Marmi a Ischia – regalando ogni volta uno spettacolo completo, coinvolgente e sempre elegante.



Il palco a cielo aperto di Piazzetta Gallo, affacciato romanticamente sul mare di Trani, si trasformerà così in un vero salotto musicale sotto le stelle, con uno show raffinato tra swing, canzoni d'autore e grandi classici internazionali.



Ma la musica non sarà l'unico elemento protagonista della serata. Per l'occasione, la cucina di Piazzetta Gallo proporrà una cena pensata per esaltare i sapori italiani, con un menù curato nei dettagli, capace di celebrare la tradizione con un tocco contemporaneo. Un'esperienza gastronomica di qualità, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio.



Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia dell'estate italiana in grande stile, celebrando la vigilia di Ferragosto tra buona musica, ottimo cibo e la cornice incantevole del Lungomare Cristoforo Colombo di Trani.



Non resta che prenotare il proprio tavolo e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica, dal profumo del mare e dall'inconfondibile ospitalità di Gallo.



Per info e prenotazioni

3807635356