Il 21 aprile Piazza della Repubblica a Trani si anima con la Pasquetta dei Bambini

Lunedì 21 aprile, a partire dalle ore 17, piazza della Repubblica a Trani si trasformerà in un vero e proprio parco giochi all'aperto: divertimento, musica, spettacoli e tanta energia positiva animeranno un pomeriggio indimenticabile per grandi e piccini.Sarà un pomeriggio pieno di magia e di emozioni, pensato per i più piccoli ma capace di far divertire tutta la famiglia. La piazza si animerà con un ricco programma di intrattenimento: artisti di strada, spettacoli circensi, giocolieri, musica dal vivo, mascotte itineranti, laboratori creativi e tante sorprese interattive. Ogni angolo della piazza sarà un piccolo mondo da esplorare, dove ogni bambino potrà vivere un'avventura indimenticabile, tra risate, stupore e libertà.La Pasquetta dei Bambini non sarà solo un'occasione di gioco, ma anche un momento di incontro e condivisione per tutta la città. I genitori potranno rilassarsi godendosi l'atmosfera festosa, mentre i più piccoli si lasceranno trasportare da un pomeriggio fatto su misura per loro. E tra un gioco e l'altro, sarà possibile rifocillarsi nell'apposita area food & beverage, all'interno della quale sarà possibile trovare gustose proposte per tutti i palati.Un'iniziativa organizzata da Ideando Adv, con il main sponsor Ultimo Café e il sostegno economico del Comune di Trani.La Pasquetta dei Bambini sarà una vera e propria festa del sorriso, un'occasione per vivere la città in modo nuovo e ritrovarsi nella bellezza semplice delle cose fatte con il cuore. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.