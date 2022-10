Il benessere del caregiver, a Trani un incontro informativo con la psicologa Roberta Massimini

Quando in famiglia c'è un anziano fragile colpito da malattie neurodegenerative, spesso la malattia monopolizza le attenzioni e le energie di chi se ne prende cura. La maggior parte delle volte i caregiver si ritrovano soli e disorientati rispetto alle necessità mutevoli e sempre maggiori che il prendersi cura richiede, accantonando o rimandando le proprie necessità talvolta fino a non accorgersi di non destinare abbastanza cura al proprio benessere psicofisico.In occasione del mese del Benessere Psicologico, organizzato dall'Ordine degli psicologi e delle psicolghe della regione Puglia, la psicologa dottoressa M.Roberta Massimini in collaborazione con parte dell'equipe multidisciplinare dell'Rssa Villa Dragonetti, sabato 22 ottobre, parlerà di quali sono gli aspetti psicologici che favoriscono la sindrome del burden e quali strategie per evitarla. Il programma: - Assistere un anziano affetto da demenza: cosa cambia in famiglia? - Il fenomeno del burden: conoscere le insidie dell'assistenza - Aspetti psicologici per migliorare il proprio benessere e dell'assistito - Suggerimenti utili. L'evento si svolgerà nella sala congressi della Rssa Villa Dragonetti (via Andra Gusmai, 13).Modera: il dottor Francesco Citino, vice coordinatore di struttura. Intervengono: Luisa Rinella, biologa nutrizionista; Riccardo Cardinale, assistente sociale.