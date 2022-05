Il caldo porta i primi incendi, l'ultimo in un terreno agricolo in via Barletta

L'ondata di caldo anomalo che sta investendo il territorio negli ultimi giorni è causa dei primi incendi. Uno di questi si è verificato questa mattina, poco prima delle 10, in un terreno agricolo in via Barletta ricolmo di erba e sterpaglie. Le fiamme hanno provocato una fitta colonna di fumo nero ben visibile dalla strada. Il rogo non ha provocato fortunatamente disagi alla circolazione o gravi conseguenze a cose e persone.Del resto qualche attento cittadino aveva preannunciato il rischio incendi già nei giorni scorsi intimando il Comune ad emanare quanto prima l'ordinanza per lo sfalciamento, l'aratura e la pulizia dei terreni comunali e privati e provinciali. Una richiesta che finora è rimasta inascoltata.