Il castello di Trani immortalato sul Fatto Quotidiano: ma la notizia riguarda Barletta

Sarà un'altra epidemia dilagante, visto il precedente illustre di pochi giorni fa : era successo che il Sindaco Virginia Raggi avesse postato un filmato per rilanciare la gara di golf internazionale,ma l'immagine iniziale non era quella del Colosseo, ma quella dell' anfiteatro di Nimes in Francia.L'apertura della notizia sulla pagina Facebook de Il fatto Quotidiano definisce il castello di Barletta una "celebrità assoluta" e denuncia la realizzazione di lavori per l'apertura di un supermercato accanto a essoMa evidentemente cercando le immagini del castello Svevo di Barletta il redattore ha scelto - ignaro di commettere una svista- l'immagine di un altro castello, quello di Trani evidentemente più affascinante sebbene meno imponente, messo lì ome fosse una nave appena approdata in riva al mare.Ovvio, della notizia del costruzione del supermercato accanto al castello di Barletta siamo colpiti tutti ma al dispiacere si unisce l'orgoglio di vedere un'altra volta considerata - più o meno inconsciamente- la nostra città come una delle più belle di tutte e sicuramente la più bella del territorio!