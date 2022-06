Il centro storico di Trani, Lima: «Un diamante allo stato grezzo»

Il nostro centro storico è un diamante allo stato grezzo. Un centro storico che potrebbe ampliare il ventaglio attrattivo sfruttando le sue potenzialità facendo crescere l'indotto turistico, culturale ed economico di Trani. Penso a via San Martino, via Scola Nova, via Sinagoga, via la Giudea, via Leopardi, via San Giovanni Russo, via Lionelli, via Romito. Provate ad immaginare un centro storico con tante botteghe e attività commerciali aperte.La valorizzazione del centro storico della nostra città dovrebbe essere qualcosa in cui credere e impegnarsi concretamente. A volte basterebbe osservare chi è distante da noi pochi chilometri.Il comune di Terlizzi per esempio, dopo aver riqualificato l'aspetto urbanistico, ha deciso di dare 5.000 euro a fondo perduto a chi apre nel borgo antico. L'Amministrazione comunale ha stanziato 50.000 euro per incentivi a favore di nuove attività economiche che si insediano nel Borgo Antico e che operano nei settori artigianato, commercio al dettaglio di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi al cittadino e alle imprese in genere, attività di agenzia di affari, attività ricettive.Quando si ha una visione di città, quando si vuole raggiungere un obiettivo, le modalità si trovano.