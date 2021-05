Il Centro Subacqueo di Andria a Trani per l'iniziativa nazionale #unitiperilmare 2.0

Un'iniziativa a favore dell'ambiente, utile a ricordarci che il rispetto per il nostro pianeta deve essere un impegno quotidiano. Domenica 9 maggio 2021 torna il flash mob ecologico più grande d'Italia, #unitiperilmare 2.0, a cui nel nostro territorio prenderà parte anche il Centro Subacqueo di Andria che sarà impegnato nella città di Trani assieme alle associazioni "ASD SuppiAmo" e "Fareambiente Mare".A lanciare l'invito sui social è il responsabile del Centro Subacqueo cittadino, Giuseppe Bartolomucci: «Facciamo un invito a coloro che domenica vogliono godersi una giornata di sole e mare per partecipare a un flash mob nazionale, che consisterà nella pulizia delle spiagge di Matinelle e Colonna e dei fondali. Sarà necessario munirsi solo di guanti e mascherine: si tratta di un'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica a non disperdere rifiuti nell'ambiente, soprattutto plastica. Chi ama il mare sarà sempre libero e, come diciamo sempre, piccoli gesti fanno sempre grande un uomo». Oltre 80 associazioni si mobiliteranno in tutta Italia per questa giornata.Il progetto, lanciato dall'associazione "Sons of the Ocean", nella prima edizione svoltasi a gennaio ha visto subito una massiccia partecipazione e difatti in tutta la nazione sono state raccolte tonnellate di rifiuti. E ad essere ripulite non sono state solo le spiagge: le regioni non aventi spazi marini, infatti, si sono attivate per ripulire boschi, colline e parchi. Un intento comune per lanciare un messaggio di fondamentale importanza: la Terra è casa nostra e come tale dobbiamo rispettarla. Le condizioni in cui versano i nostri mari sono precarie, a causa dei rifiuti che non solo inquinano le acque ma uccidono numerose specie marine, alcune delle quali sono addirittura in via di estinzione.Anche il Centro Subacqueo di Andria è da sempre in prima linea nella lotta contro l'inquinamento dei mari, organizzando iniziative di pulizia dei fondali sia per conto proprio che in occasione di giornate nazionali come quella di domani.