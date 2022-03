"Il clima aziendale nella Asl Bt": giovedì 17 un incontro organizzato dalla Fp Cigl Bat

"Il clima aziendale nella Asl Bt: il benessere organizzativo, la cultura aziendale, lo stile della leadership" è il tema dell'incontro in programma giovedì 17 marzo alle ore 18 presso la sede provinciale Bat dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (124esima strada a denominarsi 6, ex via Parini, Trani), organizzato da Fp Cgil provinciale in collaborazione con l'Ordine ospitante, con l'Ordine delle professioni infermieristiche provinciale e l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione Bari Taranto Bat.Il programma prevede gli interventi del Prof. Domenico Spinazzola, coordinatore Fp Cgil Bat – area dirigenza sanità, e del dott. Luigi Di Candido (comitato iscritti Fp Cgil Bat – socio italian network for safety in healtcare) che presenteranno i dati della survery "Io valuto Io Valgo", del coordinamento della dirigenza sanitaria della Fp Cgil Bat sul benessere aziendale della Asl Bt.Si tratta appunto dei risultati di un sondaggio-indagine conoscitiva sul "Benessere organizzativo nell'Asl Bt", realizzato nei mesi scorsi con la somministrazione di un questionario di 111 domande, compilato in maniera anonima da 180 dipendenti. Il questionario della Cgil riguardava il "profilo" del partecipante al sondaggio, il suo modo di "sentirsi" in azienda, la valutazione del middle management, la gestione della pandemia e la valutazione del top managementInterverranno i rappresentanti delle principali sigle sindacali aziendali, e sono stati invitati la direzione strategica aziendale della Asl Bt, il presidente della Regione, l'assessore regionale alla sanità, i consiglieri regionali ed i sindaci dei comuni della Bt per una tavola rotonda moderata dal dott. Spinazzola.