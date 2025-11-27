Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale

Il Consiglio Comunale ha esaminato e approvato le proposte di, che introducono significative modifiche sia sul fronte delle entrate che delle spese per l'anno 2025 e proiettate sull'annualità 2026. L'operazione finanziaria evidenzia una riallocazione delle risorse verso settori strategici, in particolare politiche sociali, istruzione, ambiente e turismo. La variazione complessiva per l'anno 2025 registra un saldo positivo nelle entrate (Accertato) pari aDi seguito si elencano le principali proposte di variazione approvate e il loro impatto sui servizi.1. Interventi a Maggior Impatto Sociale (Missione 12: Diritti Sociali). La variazione di bilancio ha destinato la maggiore quantità di risorse aggiuntive alle politiche sociali e familiari, in particolare al supporto delle categorie più fragili:Si registra un incremento eccezionale nelle spese correnti (CP/CS) pari a. Questo stanziamento avrà un impatto significativo, garantendo il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore della disabilità.Le spese correnti per gli interventi a favore degli anziani (CP/CS) aumentano diÈ prevista una variazione positiva nelle spese correnti (CP/CS) diper gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale.L'incremento complessivo sulla Missione 12 riflette una decisa priorità data ale al sostegno diretto alle famiglie e agli individui in condizioni di bisogno.2. Sviluppo Territoriale e Ambientale. Le risorse sono state potenziate anche in settori chiave per lo sviluppo e la qualità della vita cittadina:Si registra una variazione positiva dinelle spese correnti (CP/CS) per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo (Programma 1). Impatto: Potenziamento delle attività culturali e promozionali.Viene approvata una variazione positiva nelle spese correnti (CP/CS) diPer l'anno 2026, si evidenzia un ulteriore e significativo aumento dinelle spese in conto capitale per il Programma "Rifiuti", indicando unnel prossimo biennio.3. Istruzione e Funzioni GeneraliÈ stata approvata una variazione positiva (Spese correnti) di(CP/CS), a sostegno dell'istruzione prescolastica.La variazione di bilancio è stata resa possibile grazie, in gran parte, all'accertamento di maggiori entrate derivanti da Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Titolo 2), con una variazione positiva di4. Riorganizzazione della Spesa e Ripercussioni (Variazioni Negative)Per finanziare i settori prioritari e ottimizzare la gestione, sono state effettuate riduzioni in diversi capitoli di spesa (Variazione negativa):Diversi programmi all'interno della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) sono soggetti a tagli significativi, tra cui il Programma 11 (-€103.977,92), il Programma 2 (-€28.000,00), e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Programma 5) (-€35.000,00).Il Programma "Polizia Locale e amministrativa" subisce una variazione negativa complessiva di(CP/CS), che include spese correnti e in conto capitale.Il settore Sport registra una riduzione di(CP/CS).Queste riduzioni indicano un'attività dio una riprogrammazione dei fondi precedentemente allocati, permettendo così il finanziamento degli investimenti sociali e ambientali.Le variazioni per l'annualità 2026 confermano l'orientamento strategico:Nel 2026, la Missione 12 (Interventi per la disabilità) vede un ulteriore aumento diin spese correnti, sostenuto in parte da nuovi trasferimenti correnti (Titolo 2 delle Entrate).L'aumento dinelle entrate in conto capitale (Titolo 4) per il 2026 è immediatamente destinato alle spese in conto capitale per i Rifiuti (Missione 9).La manovra di variazione di bilancio proposta si configura come un atto di, che capitalizza sulle maggiori entrate disponibili per indirizzare risorse determinanti verso le politiche sociali e gli investimenti infrastrutturali futuri.