Politica
Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale
Riallocati oltre 6 milioni di euro per potenziare welfare, gestione ambientale, istruzione e turismo, con un piano di investimenti in crescita anche per il 2026
Trani - giovedì 27 novembre 2025 19.18
Il Consiglio Comunale ha esaminato e approvato le proposte di Variazione di Bilancio (DCC PROP. N. 97 del 20/11/2025), che introducono significative modifiche sia sul fronte delle entrate che delle spese per l'anno 2025 e proiettate sull'annualità 2026. L'operazione finanziaria evidenzia una riallocazione delle risorse verso settori strategici, in particolare politiche sociali, istruzione, ambiente e turismo. La variazione complessiva per l'anno 2025 registra un saldo positivo nelle entrate (Accertato) pari a €6.012.527,37.
Di seguito si elencano le principali proposte di variazione approvate e il loro impatto sui servizi.
1. Interventi a Maggior Impatto Sociale (Missione 12: Diritti Sociali). La variazione di bilancio ha destinato la maggiore quantità di risorse aggiuntive alle politiche sociali e familiari, in particolare al supporto delle categorie più fragili:
• Interventi per la Disabilità (Programma 2): Si registra un incremento eccezionale nelle spese correnti (CP/CS) pari a €4.157.903,34. Questo stanziamento avrà un impatto significativo, garantendo il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore della disabilità.
• Sostegno agli Anziani (Programma 3): Le spese correnti per gli interventi a favore degli anziani (CP/CS) aumentano di €70.000,00.
• Contrasto all'Esclusione Sociale (Programma 4): È prevista una variazione positiva nelle spese correnti (CP/CS) di €98.000,00 per gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale.
Impatto: L'incremento complessivo sulla Missione 12 riflette una decisa priorità data al rafforzamento del welfare locale e al sostegno diretto alle famiglie e agli individui in condizioni di bisogno.
2. Sviluppo Territoriale e Ambientale. Le risorse sono state potenziate anche in settori chiave per lo sviluppo e la qualità della vita cittadina:
• Turismo e Valorizzazione (Missione 7): Si registra una variazione positiva di €393.144,30 nelle spese correnti (CP/CS) per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo (Programma 1). Impatto: Potenziamento delle attività culturali e promozionali.
• Gestione Rifiuti (Missione 9, Programma 3): Viene approvata una variazione positiva nelle spese correnti (CP/CS) di €520.000,00.
Prospettiva 2026 (Missione 9): Per l'anno 2026, si evidenzia un ulteriore e significativo aumento di €409.816,69 nelle spese in conto capitale per il Programma "Rifiuti", indicando un investimento strutturale per la gestione ambientale nel prossimo biennio.
3. Istruzione e Funzioni Generali
• Istruzione Prescolastica (Missione 4): È stata approvata una variazione positiva (Spese correnti) di €96.870,73 (CP/CS), a sostegno dell'istruzione prescolastica.
• Trasferimenti Correnti (Entrate): La variazione di bilancio è stata resa possibile grazie, in gran parte, all'accertamento di maggiori entrate derivanti da Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Titolo 2), con una variazione positiva di €4.278.725,93.
4. Riorganizzazione della Spesa e Ripercussioni (Variazioni Negative)
Per finanziare i settori prioritari e ottimizzare la gestione, sono state effettuate riduzioni in diversi capitoli di spesa (Variazione negativa):
• Servizi Istituzionali e di Gestione (Missione 1): Diversi programmi all'interno della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) sono soggetti a tagli significativi, tra cui il Programma 11 (-€103.977,92), il Programma 2 (-€28.000,00), e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Programma 5) (-€35.000,00).
• Ordine Pubblico e Sicurezza (Missione 3): Il Programma "Polizia Locale e amministrativa" subisce una variazione negativa complessiva di -€101.846,80 (CP/CS), che include spese correnti e in conto capitale.
• Sport e Tempo Libero (Missione 6): Il settore Sport registra una riduzione di -€75.500,00 (CP/CS).
Impatto: Queste riduzioni indicano un'attività di razionalizzazione e compressione della spesa corrente non essenziale o una riprogrammazione dei fondi precedentemente allocati, permettendo così il finanziamento degli investimenti sociali e ambientali.
Le variazioni per l'annualità 2026 confermano l'orientamento strategico:
• Nuovi Trasferimenti per Disabilità: Nel 2026, la Missione 12 (Interventi per la disabilità) vede un ulteriore aumento di €124.314,55 in spese correnti, sostenuto in parte da nuovi trasferimenti correnti (Titolo 2 delle Entrate).
• Investimenti in Conto Capitale: L'aumento di €409.816,69 nelle entrate in conto capitale (Titolo 4) per il 2026 è immediatamente destinato alle spese in conto capitale per i Rifiuti (Missione 9).
La manovra di variazione di bilancio proposta si configura come un atto di gestione finanziaria dinamica, che capitalizza sulle maggiori entrate disponibili per indirizzare risorse determinanti verso le politiche sociali e gli investimenti infrastrutturali futuri.
