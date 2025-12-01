Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale

Era nell'aria ed alla fine è successo, ilni convocato per oggi in seconda seduta alle ore 16:00 non si è tenuto per la mancanza del numero legale, dovevano essere almeno undici ed invece al secondo appello erano solo in nove: il Sindacoquale Presidente dell'Assemblea,(Lista Bottaro Sindaco),(Gruppo CON),(Indipendente),Gruppo di Italia Viva).Il Presidente dell'Assemblea,, ha preso atto della situazione ed ha preannunciato una nuova convocazione. Si apre ufficialmente una fase molto delicata per l'Amministrazione di Amedeo Bottaro che ad oggi non ha i numeri politici che gli consentano di governare la Città.