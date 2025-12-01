Politica
Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale
Crisi politica aperta
Trani - lunedì 1 dicembre 2025 17.09
Era nell'aria ed alla fine è successo, il Consiglio Comunale di Trani convocato per oggi in seconda seduta alle ore 16:00 non si è tenuto per la mancanza del numero legale, dovevano essere almeno undici ed invece al secondo appello erano solo in nove: il Sindaco Bottaro, Giacomo Marinaro quale Presidente dell'Assemblea, Michele Di Gregorio (Lista Bottaro Sindaco), Claudio Biancolillo (Gruppo CON), Topputo Vincenzo (Indipendente), Tommaso Laurora, Erika Laurora, Scialandrone Mariangela e Felice Corraro (Gruppo di Italia Viva).
Il Presidente dell'Assemblea, Giacomo Marinaro, ha preso atto della situazione ed ha preannunciato una nuova convocazione. Si apre ufficialmente una fase molto delicata per l'Amministrazione di Amedeo Bottaro che ad oggi non ha i numeri politici che gli consentano di governare la Città.
Il Presidente dell'Assemblea, Giacomo Marinaro, ha preso atto della situazione ed ha preannunciato una nuova convocazione. Si apre ufficialmente una fase molto delicata per l'Amministrazione di Amedeo Bottaro che ad oggi non ha i numeri politici che gli consentano di governare la Città.