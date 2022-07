Il Consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 27 luglio

Il Consiglio comunale di Trani è convocato in adunanza ordinaria per mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 10 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 29 luglio 2022 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni consiglieri comunali ed interventi preliminari2) Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale dell' 8 marzo 2022, del 10 marzo 2022 e del 21 aprile 20223) Mozione piano strategico di contrasto alla siccità presentata dai consiglieri de Toma, Ferri, Cozzoli, di Leo, Palumbo4) Mozione voto Dove vivo presentata dai consiglieri Cuna, di Tullo, Cornacchia, Marinaro, Avantario5) Presa d'atto delibera sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia n.85/2022/PRSE e delle correlate misure organizzative e azioni di miglioramento adottate con delibera di Giunta comunale n. 78 del 07 luglio 20226) Variazione al bilancio di previsione 2022-20247) Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 e assestamento generale8) Approvazione adesione al Patto dei sindaci per il clima e l'energia (Convenant of mayors)9) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 598/2022, emessa dal TAR Puglia sezione seconda, nel giudizio 48/2022. Creditore: Holiuday s.r.l.10)Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 543/2022, emessa dal TAR Puglia sezione terza, 1344/2021 reg. ric. refusione spese di giudizio. Creditore: La Rosa srl11) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 643/2022 del Tribunale di Trani in favore di -omissis-12) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 841/2022 del Tribunale di Trani in favore di – omissis –13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione n. 7/19 – Ufficio Giudice di Pace di Trani – r.g. 1226/2018 notifcato in forma esecutiva14) Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 600/2022, in favore di – omissis –.