Festival Beer
Festival Beer
Speciale

Il Festival Beer approda a Giovinazzo

Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese

Trani - lunedì 15 settembre 2025 12.12 Sponsorizzato
Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

Le Ricette tipiche che si sposano con la natura, far riscoprire il lungomare di Giovinazzo in una veste ricca il tutto ispirato alle birre della Baviera e alle artigianali; questo è l'obiettivo del Giovinazzo Festival Beer organizzato dall'associazione Spirito Libero, con il supporto del Comune di Giovinazzo.

Una tre giorni intesa come una vera e propria festa di fine estate per poter godere del mare e delle sue essenze pensata per le famiglie, per i giovani, per i bambini e per gli appassionati del luppolo.

Numerose le etichette presenti, non mancherà l'attenzione agli intolleranti al glutine e alla zero alcol, dieci concerti (tre per ogni sera) street food, artigianato locale e molteplici le attività ristorative coinvolte, sotto l'egida della birra: un settore in crescita costante.

Ed è proprio la miscela tra il piacere del bere responsabile e la valorizzazione delle tradizioni culinarie vuole essere la formula di questa edizione confermando l'intuizione dell'assessorato al Commercio del Comune di Giovinazzo di voler riempiere di contenuti all'insegna della tipicità anche la coda lunga dell'estate 2025 del borgo marinaro di Giovinazzo.

"Oltre alle lunghe giornate di Puglia e alla temperatura piacevole, il Giovinazzo Festival Beer è stato concepito come un evento che consentirà ai turisti ancora in città, agli appassionati e alle famiglie di godere della città di Giovinazzo anche in un stagione quella di settembre che gode del clima positivo della Puglia - dichiara Cristina Pisictelli."

Ogni serata vedrà solcare il palco della presentazione Marco Deca & Pierpì che ci condurranno in un viaggio fatto di musica, divertimento e intrattenimento.

Il palco del Giovinazzo Festival Beer si animerà già venerdì 19 settembre, start dalle ore 18.30 con le attività per i bambini ma cura di Dj Frog mentre dalle ore 20 si esibiranno i Logico2.0 Cover band di Cesare Cremonini e Lunapop seguiranno i ⁠ ⁠Pensieri Positivi la Tribute Band di Jovanotti, concluderà la serata DJ Violet.

Sabato 20 settembre seconda serata con le attività per i bambini a cura di Dj Frog seguirà la performance musicale della ⁠Liga Experience Sopravvissuti e Sopravviventi, che omaggeranno Ligabue e il suo repertorio italiano non mancherà un salto negli anni d'oro con ⁠La Radio a 1000 Max, Tribute band degli 883 e Max Pezzali, chiuderanno la serata ⁠Luigi Mantovani & Biro.

Domenica 21 settembre, ultima serata dedicata alla buona musica e allo bere responsabile con i ⁠Bambini Di Vasco, Tribute Band di Vasco Rossi, seguiranno i ⁠ ⁠Sottosuono e il Karaoke condotto dai Karaparty.

Grande sarà il coinvolgimento delle attività territoriali presenti e del food tipico pugliese che accompagnerà con le ricette Made in Puglia le migliori birre del momento; autenticità e tipicità sarà il binomio perfetto per una tre giorni all'insegna della musica, buon cibo e del divertimento.

L'appuntamento è dalle ore 19 di venerdì 19 settembre a domenica 21 settembre al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo - Ingresso Gratuito. Info: 327.3031002
  • eventi
Altri contenuti a tema
Ripartono gli eventi del Nodo Galattica di Trani Eventi e cultura Ripartono gli eventi del Nodo Galattica di Trani L’11 e 12 settembre due giornate tra cinema, libri e memoria del G8 di Genova
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Speciale “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Da giovedì 11 a sabato 13, spettacoli ed eventi per assecondare ogni preferenza. Grande partecipazione popolare per la Kermesse
Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi Eventi e cultura Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi Il 13 e 14 settembre in Largo Pastore sul Porto
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà Associazioni Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà Positivo il bilancio dell'evento organizzato dalla rete interculturale di associazioni cittadine
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Eventi e cultura Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile Speciale Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile Dal 5 al 28 settembre in calendario la 29 edizione del Festival Internazionale
"Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi presentato alla 16esima edizione di "Libri nel Borgo Antico" Attualità "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi presentato alla 16esima edizione di "Libri nel Borgo Antico" Con Don Riccardo Agresti, presenta l'avvocato Giuseppe Losapio
Odori nauseabondi a Trani
15 settembre 2025 Odori nauseabondi a Trani
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum "
15 settembre 2025 Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum"
Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
15 settembre 2025 Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
15 settembre 2025 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
15 settembre 2025 Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione
15 settembre 2025 Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
15 settembre 2025 Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
15 settembre 2025 Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
15 settembre 2025 Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
Bortkiewicz, una prima europea a Trani
15 settembre 2025 Bortkiewicz, una prima europea a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.