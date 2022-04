Il giardino di Villa Bini : un "vuoto a perdere" per Trani

Un cancello spalancato, affacciato su una villa dall'aspetto suggestivo, decisamente attrattivo, e su di un giardino antico che in questo periodo si sta vestendo di primavera, quasi un invito ad entrare in un luogo incantato nel cuore della Città.E invece? Triste destino, quello di Villa Bini, più volte incendiata, deturpata, continuamente sporcata dei rifiuti più vari, una piccola terra di nessuno dove ogni scempio incivile è concesso.I cartoni di pizza ben visibili tra plastica, bottiglie, cartacce, la dicono lunga su quel che si fa di quel giardino e su quel che potrebbe essere: un posto abbandonato non degno di essere rispettato da un lato , e dall'altro un potenziale gioiellino di parco.Già, un piccolo parco con delle belle panchine, magari una piccola casetta per il bookcrossing, un posto per mamme e bambini, studenti, cittadini che scelgono di riposarsi leggendo un libro, sgranocchiando qualcosa di buono o semplicemente rilassandosi in una piccola oasi tra il cemento e la ferrovia.Che dire? a Trani siamo come i bambini con troppi giocattoli: troppe cose belle, troppo trascurate e abbandonate lì, sprecate. Peccato, ancora una volta!