"Il giorno del ricordo", incontro tematico in biblioteca

Gli eventi che nel corso della Seconda Guerra Mondiale originarono il fenomeno "dell'infoibamento" di molti italiani, ma non solo, nelle regioni della Venezia Giulia e Istria vanno ricollocati in un quadro complessivo di avvenimenti che hanno portato a un vero scontro etnico-politico in cui gli italiani residenti in quelle terre, anche da secoli, hanno dovuto soccombere dinanzi alla forza delle armi dell'esercito di liberazione jugoslavo di Tito. La tragedia ha comportato la morte atroce di diverse miglia di persone, ma l'esilio e l'abbandono delle proprie terre da parte di alcune centinaia di migliaia di italiani. Un momento della storia che va, comunque conosciuto perché ci sia una comprensione anche tra popoli diversi e non si ripetano eventi così luttuosi.Per l'occasione dell'incontro su Il giorno del ricordo, sarà presente l'Assessore alle Culture, Felice Di Lernia, che introdurrà la relazione di Tommaso Fontana. Elisabetta Papagni, invece, porterà la sua testimonianza. Appuntamento a lunedì 10 febbraio, ore 18, in biblioteca.