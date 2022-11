Il gruppo Con rilancia la proposta della consulta dei giovani e il consiglio comunale dei ragazzi

Noi del gruppo Con, in una situazione come quella che stiamo vivendo nella nostra città, ma in generale nel nostro Paese, siamo fermamente convinti che bisogna cercare di individuare ed eliminare il problema a monte, e le istituzioni giocano un ruolo fondamentale. In primis noi che abbiamo l'onore di amministrare una delle città più belle al mondo.Dobbiamo dare l'esempio, ai cittadini e soprattutto ai più giovani, evidenziando l'importanza del nostro ruolo ed il senso di responsabilità che ne deriva da esso. Per questo noi del gruppo Con pensiamo che bisogna favorire la partecipazione alla gestione della cosa pubblica da parte dei più piccolicercando di rendere attivi alcuni strumenti partecipativi come la consulta dei giovani e il consiglio comunale dei ragazzi.Altro pilastro di vitale importanza per le future generazioni ed in generale per la nostra società è la scuola in ogni sua dimensione. È attorno ad essa, infatti, che bisogna creare i presupposti per una crescita formativa ma anche morale ed etica, e fortunatamente pensiamo che da questo punto di vista siamo ad un livello qualitativamente elevato. Inoltre, riteniamo che bisogna creare dei percorsi di condivisione di attività che vedano la partecipazione dei ragazzi con i propri genitori o tra generazioni differenti anche non della stessa famiglia, mettendo loro a disposizione spazi e risorse umane competenti. Un esempio in tal senso potrebbero essere: l'orto urbano o un'attività di salvaguardia e tutela dell'ambiente.