Il 4 novembre in villa comunale l'Anpi scoprirà una stele in ricordo della Resistenza

Il giorno 4 novembre 2023 alle ore 11.00 in occasione della celebrazione nella Villa Comunale della Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate, alla presenza del sindaco e delle autorità presenti, sarà scoperta la stele che A.N.P.I. (associazione nazionale partigiani) Sezione di Trani ha voluto erigere in ricordo di quel movimento straordinario che fu la Resistenza italiana che portò alla liberazione del Paese martoriato dal nazifascismo."La straordinarietà della Resistenza Italiana divenne un modello di movimento a livello europeo - spiega il presidente Massimo Pillera - che valicò i confini nazionali per approdare anche in altri Paesi con l'obiettivo di unire, nella conquista della Libertà, persone senza distinzioni di etnia, genere, orientamento, pensiero, ruolo sociale. In un momento in cui la destra al potere mira a mutilare la Costituzione e la Repubblica Italiana nate dalla Resistenza e dal sacrificio di tanti eroi donne e uomini, noti e meno noti, che anteposero il bene supremo della libertà e della democrazia alla loro stessa esistenza siamo chiamati a dare un segnale di presenza, di attenzione e di contrasto ad una destra che non ha mai rinnegato l'ideologia fascista che l'ha generata.Invitiamo la cittadinanza alla compatta e numerosa partecipazione per intonare tutti insieme l'ormai internazionale inno di chi ambisce la Libertà e la democrazia: Bella Ciao".