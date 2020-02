Il liceo De Sanctis aderisce all'iniziativa "Towards the Economy of Francesco"

Lorenzo Scaraggi, antropologo, scrittore e regista,

AngeloSantoro, presidente della cooperativa sociale "Semi di vita" di Bari,

Pietro Fragasso, presidente della cooperativa sociale "Pietra di scarto" di Cerignola

Leonardo Palmisano, sociologo.

Il Liceo "F. De Sanctis" di Trani, da tempo interessato alla lettura dei fenomeni sociali, ha aderito all'iniziativa promossa da Papa Francesco "TOWARDS THE ECONOMY OF FRANCESCO" per portare all'attenzione del territorio temi che saranno successivamente affrontati il 26, 27 e 28 marzo 2020 ad Assisi.Con questo progetto, fortemente sostenuto dal dirigente scolastico, la prof.ssa Grazia Ruggiero, il Liceo intende sensibilizzare le nuove generazioni rispetto ad un responsabile "processo" di cambiamento globale, in direzione di un'economia inclusiva e sostenibile, organizzando a Trani due momenti di riflessione (21 febbraio e 6 marzo 2020) con esperti sociologi, economisti e storici dell'arte.Durante il, che si terrà a Trani il, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio", sarà proiettato il documentario "Madre Nostra", con cui il regista Lorenzo Scaraggi racconta, attraverso un viaggio nelle campagne pugliesi , fra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità di recupero, quattro storie di contrasto al fenomeno del caporalato.Interverranno:Modereranno docenti e studenti.Il, che si terrà il giorno., sempre a Trani presso la Biblioteca Comunale"G. Bovio", vedrà protagonisti l'Enciclica "Laudato si' " ed il valore comunicazionale dell'Arte.Il percorso formativo avviato nella classe IV sez. C del Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale, con un corso monografico su "Globalizzazione e Disuguaglianze: il pensiero economico di Muhammad Yunus e Amartya Sen", intende dar respiro ad un'eticonomia dal volto umano, secondo la visione di Papa Francesco.E' invitata a partecipare tutta la cittadinanza.