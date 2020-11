Il Maestro Elio Orciuolo sul podio al "Cairo Opera House"

Orgoglio tranese nel mondo: il Maestro Elio Orciuolo ha diretto l'altra sera nel meraviglioso Teatro "Cairo Opera House" i musicisti della Cairo Opera Orchestra in una serata-evento tutta dedicata alle note tricolori di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni e Cilea.Nella capitale egiziana Elio Orciuolo, classe 1963, è il Direttore principale della Cairo Opera Orchestra, Coro compagnia dei solisti, delle produzioni d'opera e anche del balletto. L'altra sera un grandissimo successo per la sua conduzione e per l'evento che ha richiamato numerosissimi appassionati della musica classica."Qui la situazione è tutto sommato tranquilla – ci racconta - perché sono usciti da poco dal primo lockdown. E' chiaro che vengono osservate tutte le prescrizioni del caso, ed infatti il teatro, che ha la capienza di 2000 posti, ne riempie la metà con il distanziamento".Elio, che vanta un curriculum di grandissime esperienze in diverse parti del mondo, ringrazia "tutti i musicisti dell'orchestra per lo straordinario lavoro svolto nel mettere in piedi questa serata dedicata alla Famous Italian Opera, che ha proposto overtures e intermezzi di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Cilea, e a Davide Scalmani Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo per aver fortemente voluto questa rassegna di Opere e Concerti ed onorare al meglio i 150 anni di Aida al Cairo (24 dicembre 1871- 24 Dicembre 2021)".Verdi, Puccini, Mascagni: al Cairo sul podio a dirigere l'orchestra il tranese Elio Orciuolo, motivo d'orgoglio per noi e per tutta la città.