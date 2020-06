Il mare di Trani tra i più belli d’Italia, assegnate tre vele da Legambiente

Come ogni anno, tra i diversi paesaggi italiani, i circoli locali di Legambiente e Goletta Verde hanno scandagliato la penisola e le isole andando alla ricerca delle spiagge più incredibili."Il mare più bello 2020", dunque, vuole essere un elenco ordinato di importanti suggerimenti che possono essere seguiti non solo per gli amanti della tintarella, della spiaggia e del mare limpido e cristallino, ma anche per chi crede che alla qualità delle acque debba essere abbinata anche l'attenzione all'ambiente e la presenza di servizi sul territorio.Ad ogni comprensorio turistico, infatti, sono state assegnate le "vele", il cui punteggio varia dal suo minimo, 1, al suo massimo, 5. Queste vele sono dei simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico (tra i temi analizzati, anche l'uso del suolo, l'energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità).Trani, insieme alle vicine Margherita di Savoia, Bisceglie e Giovinazzo, ha ottenuto una vela in più nell'edizione 2020, passando dalle due della scorsa stagione estiva alle 3 attuali. La speranza, naturalmente, è che per il 2021 si possa migliorare questo già brillante risultato.