Il misterioso monolite in acciaio spunta anche in centro a Bari

Dopo Stati Uniti, Romania, Isola di Wight, Olanda e Trentino Adige, la misteriosa stele in acciaio ha fatto la sua comparsa a Bari, in Corso Cavour angolo Via Dante.Alto 2,5 mt, il monolite è comparso inspiegabilmente questa mattina destando stupore e curiosità tra i residenti e i passanti.Quale il nesso con Bari? Uno scherzo, una installazione artistica, o la presenza di alieni in un 2020 sicuramente da ricordare? Come è possibile che nessuno abbia visto chi ha installato l'obelisco in acciaio? Tutte le ipotesi sono in piedi. E il mistero su questa strana scultura in metallo lucente si infittisce, assumendo tutti i contorni di un film di fantascienza.