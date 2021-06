Il Moscato di Trani addolcirà una notte dell'estate tranese: "Sweetly" è in programma l'8 luglio prossimo

Ci sarà anche il "ritorno" del Moscato di Trani fra gli appuntamenti dell'estate ormai vicina: è infatti in programma per l'8 luglio prossimo un evento sul tema, organizzato dall'associazione Wine Specialist Council.L'associazione è nata nello scorso mese di marzo, ed ha come scopo quello di promuovere l'eccellenze enogastronomiche locali e non. Per farlo, utilizza strumenti come le degustazioni, eventi a tema.Per presentarsi al pubblico di amanti del buon vino, organizzerà per l'8 luglio a Trani l'evento denominato "Sweetly – Percorsi e discorsi sul moscato di Trani", con base sul fortino della Villa Comunale. Per tutta la giornata, sarà possibile assaggiare preparazioni culinarie presso i locali aderenti, congressi, giochi sensoriali, degustazioni.