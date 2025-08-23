Enrico Palmieri
Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna

Il giovane contrabbassista a Siena per il compleanno blindato della pop-star

Trani - sabato 23 agosto 2025 18.38
La musica tranese conquista palcoscenici d'eccezione. Enrico Palmieri, giovane contrabbassista originario di Trani, ha recentemente avuto l'onore di esibirsi in un evento esclusivo per Madonna, icona mondiale del pop, durante i festeggiamenti per il suo 67° compleanno in Toscana.

Palmieri, 27 anni, diplomato in Conservatorio e già attivo sulla scena jazz italiana con il gruppo "The Cool Boyz", è stato selezionato per far parte della band che ha animato la festa privata della popstar statunitense. L'evento, svoltosi al Grand Hotel Continental Siena, ha visto la partecipazione di ospiti internazionali, artisti e personalità del mondo dello spettacolo, in un'atmosfera esclusiva e blindatissima. Un'esperienza unica, e riservata a pochi, quella di potersi esibire al compleanno di Madonna. Non si è trattato solo di un evento privato, ma di una vera e propria celebrazione esclusiva, organizzata nei minimi dettagli e frequentata da una ristretta cerchia di ospiti internazionali, celebrità, artisti e personalità di spicco del mondo dello spettacolo e della moda.

Accedere a questo tipo di contesto significa essere stati selezionati non solo per le proprie capacità tecniche, ma anche per la professionalità, l'affidabilità e il livello artistico raggiunto. Esibirsi davanti a un'icona planetaria come Madonna richiede una preparazione impeccabile e una grande padronanza della scena: è un'opportunità che pochi musicisti, anche affermati, possono vantare nel corso di una carriera.

Per questo, l'esperienza vissuta da Enrico Palmieri rappresenta non solo un traguardo professionale di altissimo livello, ma anche il riconoscimento di un percorso costruito con impegno e dedizione, che lo ha portato a suonare in uno dei contesti più esclusivi al mondo.

Il suo nome, del resto, si aggiunge alla lista sempre più ricca di giovani artisti pugliesi capaci di distinguersi fuori dai confini regionali. Un successo personale che diventa anche motivo d'orgoglio per l'intera città di Trani, da sempre vivaio di eccellenze artistiche
